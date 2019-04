Au pays des drones, une jeune société de Renens gagne le prix PERL

La région lausannoise compte plusieurs jeunes entreprises, qui représentent déjà quelques centaines d’emplois, actives dans le domaine des drones. C’est l’une d’elles, Involi, dont le siège est à Renens, qui s’est vu attribuer le Trophée PERL Lausanne Région 2019 lors de la cérémonie de remise des prix, mardi soir au Palais de Beaulieu.

Fondée en 2017, Involi SA a enlevé le premier prix, doté d’un montant de 50'000 francs, grâce à son système de gestion du trafic aérien permettant une intégration sécurisée des drones et d’éviter les collisions avec les avions ou les hélicoptères. Celui-ci fournit aux petits appareils des données du trafic en temps réel, grâce à un réseau dense de senseurs de détection, qui sont déployés au sol sur l’infrastructure existante. Ce système, qui ne nécessite aucun appareillage supplémentaire sur le drone mais fait appel aux technologies des algorithmes et de l’intelligence artificielle, devrait faciliter l’arrivée de nouveaux services, comme la livraison de colis. La société a indiqué qu’elle espère terminer la couverture totale de la Suisse l’an prochain, avant de s’étendre au niveau international. Dans sa 17e édition, le prix Entreprendre Région Lausanne (PERL) a attribué un montant global de 100'000 francs aux cinq finalistes sélectionnés par le jury, présidé par le syndic de Lausanne, Grégoire Junod. Le concours récompense les nouvelles entreprises les plus innovantes et prometteuses installées dans l’une des 27 communes membres de Région Lausanne.

Energie plus durable

Le prix Coup de cœur du jury 2019, d’un montant de 10'000 francs, est revenu à la société Aurora’s Grid, à Écublens, qui a développé des logiciels permettant d’augmenter jusqu’à 40% la durée de vie des batteries de stockage en lithium-ion. Le système, couplé à une source d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques (PV), éoliennes, etc.) est déjà en phase d’industrialisation dans le canton de Vaud.

Les trois autres finalistes se sont vu décerner un prix de l’Innovation de 10'000 francs chacune. Aeler Technologies, à Écublens, a conçu un nouveau modèle de conteneur intermodal pour le transport maritime, plus léger et doté de capteurs pour surveiller en temps réel le transport et la livraison de la marchandise. Astrocast a créé le premier réseau IoT (internet des objets) global par satellites afin de couvrir les zones isolées du globe et relier les appareils dotés de la technologie IoT. Enfin, Lumendo, à Renens, a développé une technologie permettant de construire des implants à l’intérieur du corps de manière biocompatible en utilisant la lumière. Elle a aussi reçu le prix du Public doté de 10'000 francs. (TDG)