Artcurial se met en orbite pour la bonne cause

L’espace a toujours fasciné l’humanité. Aujourd’hui, on rêve de conquérir Mars et, grâce aux centaines de millions de dollars jetés par les fenêtres par Richard Branson, Jeff Bezos ou Elon Musk, le tourisme spatial n’a jamais été aussi concret. Alors que la Chine vient de poser un module sur la face cachée de la Lune, les États-Unis ont même décidé de reprendre leur programme pour «reconquérir» l’unique satellite naturel de la planète Terre d’ici 2024.

Jusqu’en juillet, la Lune sera d’ailleurs au centre de l’attention: on fête en effet les 50 ans de la mission Apollo 11 et du premier pas de Neil Armstrong sur la mer de la Tranquillité. Accompagné de Buzz Aldrin, l’astronaute américain ne restera que deux heures à l’extérieur de son module. Ces images resteront pourtant à jamais dans l’inconscient collectif. Et on peut s’attendre à des célébrations de toutes sortes. Documentaires, livres, objets de collection, clins d’œil artistiques... La marque horlogère Omega, «seul et unique fournisseur officiel de montres du programme spatial habité de la NASA», vient ainsi de dévoiler une édition limitée de sa Speedmaster, copie de celle qui fut offerte aux trois astronautes à leur retour sur terre, avec son boîtier en or MoonshineTM 18K et sa lunette en céramique bordeaux. Forcément collector!

Modèle à l'échelle 1:50 du satellite Exomars-TGO placé en orbite martienne en octobre 2016. Mise se départ: 600 euros).

Premier vol habité

Mais l’espace sera aussi à l’honneur, demain chez Artcurial à Paris. La date du 12 avril n’a pas été choisie par hasard: elle représente un jalon important dans la conquête spatial. En 1961, à bord du vaisseau soviétique Vostok 1, Youri Gagarine effectuait en effet le premier vol habité, passant 108 minutes en orbite autour de la Terre. C’était il y a 58 ans, jour pour jour... Symboliquement, Spacebrains a donc mandaté la maison parisienne pour organiser, ce jour-là, la vente de 16 lots liés à l’aventure spatiale: la «Nuit de Youri».

Créée en 2018, cette association à but non lucratif, soutenue par l’Agence Spatiale Européenne (ESA), cherche à accompagner la carrière de jeunes étudiants dans la recherche et l’innovation spatiales. Afin de financer ce programme ambitieux, Spacebrains met à l’encan des éléments de ce patrimoine passionnant, associés aux missions internationales. Des objets qui ont volé ou qui retracent un pan de cette histoire. Telle que cette réplique grandeur nature de la Cupola, la coupole d’observation panoramique de la Station Spatiale Internationale (6000 euros) ou ce modèle à l’échelle 1:50 du satellite Exomars-TGO, placé en orbite martienne en octobre 2016 afin d’étudier l’atmosphère de la planète rouge (600 euros).

L'Omega Speedmaster Skywalker X-33. Mise de départ: 10 000 euros.

Rêvée par un astronaute

Mais le lot phare de cette vente n’est autre qu’un chronographe Omega: avec sa boîte en titane grade 2 et sa lunette tournante bidirectionnelle en céramique noire, le modèle Speedmaster Skywalker X-33 a voyagé jusqu’à l’ISS à bord du cargo japonais HTV-6 et est restée 206 jours dans l’espace. Imaginée par l’astronaute Jean-François Clervoy, protégée par un brevet déposé par l’ESA, cette montre, produite par l’horloger suisse, propose un double affichage (analogique et numérique), ainsi qu’une multitude de fonctions: trois fuseaux horaires, un compte à rebours, trois alarmes, un calendrier perpétuel, un chronographe et les deux fonctions MET (Mission Elapsed Time) et PET (Phase Elapsed Time) dont seul un astronaute peut vraiment mesurer l’importance. Son prix de départ? 10 000 euros! (TDG)