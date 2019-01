Apple et la FED baptisent l’année 2019

Avant toute chose : Bonne Année. Maintenant que ça c’est fait, nous pouvons revenir aux bourses mondiales.

Si la fin 2018 aura été la plus catastrophique depuis la naissance Donald Trump, même si la dernière fois que ça a été aussi horrible, ça n’était pas à cause de lui - le début 2019 aura été spectaculaire.

Apple qui nous a d’abord fait un show digne des meilleures présentations de Steve Jobs lorsqu’il était encore vivant. Tim Cook a commencé par dire : « Ceci est une révolution » - puis il a baissé les yeux, a commencé à pleurer et a annoncé qu’ils faisaient un « profit warning » pour les chiffres du quatrième trimestre 2018.

Le chiffre d’affaire sera en-dessous de ce que les Dieux de la Finance avaient prévu – chiffres qu’ils avaient eux-mêmes calculé avec leurs bouliers en se basant sur les données de Tim Cook lui-même.

L’horreur était à son comble.

Apple plongeait de près de 10% et comme vœux de bonne année, on avait connu mieux. Même après s’être envoyé une caisse de vodka pure, on n’avait plus connu gueule de bois comme celle du 2 janvier.

Heureusement c’est tout de la faute de la Guerre Economique et donc, de Trump. Certaines voix s’élèvent pour dire qu’à force de vouloir augmenter le prix des téléphones, ça allait finir par se voir, mais toujours est-il qu’il y avait aussi des bonnes nouvelles dans l’annonce d’Apple. Mais ça, tout le monde s’en fout. On préfère nettement tirer sur l’ambulance, habitude prise en fin d’année dernière.

Heureusement Powell nous a sauvé la mise en fin de semaine en se montrant un « vrai » patron de la FED. Il a expliqué que l’économie n’était pas de l’économie à haute fréquence et que ça ne se réglait pas à coup d’algorithme en un milliardième de seconde. Il a dit qu’il serait patient – comprenez que les taux ne monteront plus si vite, probablement - et surtout, il a annoncé que Trump pouvait faire et dire ce qu’il voulait, il ne DÉMISSIONNERAIT PAS…

Une chose est sûre ; en 2019, on n’a pas fini de rire. (TDG)