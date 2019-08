Anne Mellano, visionnaire de la mobilité

Agée de 30 ans depuis le 14 juin dernier, la cofondatrice de la startup vaudoise Bestmile incarne quelques-unes des évolutions de l’économie romande depuis 1989. Comme une certaine indépendance vis-à-vis des plans de carrière tout tracés, l’envie de créer sa boîte et la volonté de donner du sens à son activité professionnelle.

Excellente lors de ses années de gymnase à Genève, Anne Mellano a commencé par se dire que, quitte à être bonne en maths, autant les enseigner. Las, la mise en place de la réforme de Bologne aboutit à la suppression de la formation de prof de maths qu’elle avait entreprise. Elle s’inscrit du coup à l’EPFL, pas en maths, mais en génie civil. «J’avais besoin de concret», dit-elle aujourd’hui.

Ce concret, ce ne sera pourtant ni du béton ni des ponts, comme souvent dans cette filière, mais une vision du futur des systèmes de transports qu’elle explore sous la houlette du professeur Nikolaos Geroliminis. Son master en poche, elle n’est toujours pas très sûre de ce qu’elle veut faire. Elle rejoint le cabinet de conseil en urbanisme GEA à Lausanne pour s’occuper d’un projet un peu à part: le programme européen City Mobil 2, destiné entre autres à sélectionner six villes pour le test de navettes autonomes.

L’EPFL ayant été reconnue comme une «ville» dans ce cadre, elle se retrouve à la tête du projet avec un autre jeune diplômé du campus: Raphaël Gindrat. «Très vite, nous nous sommes rendu compte que ce qui manquait, c’était une forme d’intelligence collective. Tout le monde se concentrait sur l’intelligence des véhicules alors que ce qui comptera pour les futurs services de robots-taxis, c’est une plateforme globale capable de tout gérer: l’offre et la demande, la sécurité, le partage, l’interopérabilité…», explique-t-elle.

The EU's ambitious AVENUE project to bring fleets of autonomous shuttles to 4 European cities has made it to Denmark with the help of #Bestmile https://t.co/VvAkuz8QCx #smartmobility #fleetorchestration @avenue_project @amobilitydk pic.twitter.com/4fHNKTlnC2