Agricultural Bank of China, le troisième pilier bancaire chinois, arrive à Genève

«Le dossier est étudié par les autorités chinoises»

Le conseiller d’État genevois Pierre Maudet, à la tête du Département de la sécurité et de l’économie, a posé avec Doris Leuthard, alors présidente de la Confédération, les premiers jalons d’une représentation de l’Agricultural Bank of China à Genève. Interview.



Pourquoi l’intérêt d’ABC pour Genève et non pour Zurich?



Il s’avère que, lorsque le géant chinois du négoce de céréales Cofco a signé, en mai 2017, l’implantation de son quartier général international à Genève, j’ai eu l’occasion de rencontrer les cadres dirigeants d’ABC, dont Cofco est le principal client. Ces derniers ont rapidement témoigné leur intérêt à choisir Genève, car c’est la capitale européenne, avec Londres, du trading de matières premières et du financement bancaire du négoce international. Leur intérêt était, en quelque sorte, d’accompagner Cofco.



Il semblerait que les négociations soient très avancées...



Je ne peux pas me prononcer pour la banque mais, une fois le dossier déposé et agréé par l’autorité de surveillance des banques chinoise, la China Banking Regulatory Commission, tout peut aller très vite.

Pourquoi une banque chinoise doit-elle demander l’autorisation de s’implanter à l’étranger?

C’est le système chinois. Ainsi, la CBRC est la représentation directe du gouvernement dans les questions financières.



Que pèse l’Agricultural Bank of China?



C’est un géant en Chine, car l’agriculture représente encore quelque 10% du PIB. En gros, ABC compte 400 millions de clients dans l’Empire du Milieu, 40 000 agences bancaires et 400 000 salariés.





Les banques chinoises semblent avoir un intérêt croissant pour la Suisse. Comment expliquez-vous cela?



La Suisse compte désormais des avantages compétitifs très importants par rapport à l’Union européenne.



Lesquels?



Tout d’abord, nous disposons d’un accord d’échange de devises, de swap, signé en 2014 entre la Banque nationale suisse et la Banque populaire de Chine. Cet accord octroie ainsi à la BNS un quota d’investissement en renminbis et, aux deux banques centrales, d’acheter des francs suisses et des renminbis et d’approvisionner au besoin les marchés correspondants en monnaie chinoise et helvétique. Ensuite, et contrairement à l’UE, nous avons conclu un accord libre-échange avec Pékin et, enfin, la visite, l’an dernier, du président chinois Xi Jinping à Davos puis à Genève a marqué les esprits des entreprises et des banques de cette puissance économique.



E.E. et P-A.S.