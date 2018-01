13% des Romands disent peiner à boucler le mois

Un Romand sur quatre estime que sa situation financière va s'améliorer en 2018, révèle lundi une enquête du portail internet comparis.ch. Si 26% des sondés se montrent optimistes, ils sont 20,1% à s'attendre à une dégradation.

Réalisée en décembre dernier auprès d'un échantillon de 1034 personnes dans tout le pays, cette enquête montre des disparités régionales en Suisse. Par rapport aux Romands, les Alémaniques sont plus confiants (33% envisagent une meilleure situation financière en 2018; 15,7% une péjoration), tandis que les Tessinois font preuve de davantage de prudence (20,3%; 16,4%).

Interrogés sur leur situation financière du moment, de nombreux Romands n'ont pas caché leurs difficultés. A la question de savoir s'ils devaient se «restreindre fortement pour pouvoir payer toutes les factures», ils sont 25,7% à avoir acquiescé. Ils sont même 13,7% à avoir «du mal à joindre les deux bouts».

A l'inverse, ils sont 2,7% à pouvoir s'offrir tout ce qu'ils souhaitent, et 15,7% à répondre à quasiment à tous leurs désirs.

L'épargne reste courante

«Globalement, ce sont surtout les hommes et les jeunes les plus optimistes», a remarqué comparis dans son communiqué. Le portail en ligne a noté que 36% des Suisses pensaient avoir plus d'argent en 2018, contre seulement 25% des Suissesses.

Comparis s'est également intéressé aux domaines que les Suisses étaient prêts à sacrifier en cas de manque d'argent. Et ce sont les dépenses liées aux produits technologiques et les sorties/restaurants qui sont ressortis en tête.

A noter finalement que les Suisses restent portés sur l'épargne. Si la situation le permet, ils sont 54,4% à mettre de l'argent de côté, selon l'enquête de comparis. Les voyages (36,6%) et les sorties (17,7%) passent après. (ats/nxp)