Ce n’est pas trop s’avancer que dire que 2022 aura connu deux perspectives économiques distinctes. L’une va de janvier à jeudi passé, l’autre débute à cette date. Durant la première période, tout va bien, ou à peu près. En Suisse et à Genève, la chute des richesses produites en 2020 a été rattrapée l’an passé et 2022 s’annonce positive avec une baisse du chômage prévue, une hausse de la masse salariale, une croissance naviguant entre 3 et 4% et une inflation contenue. Même si les chiffres ne reflètent jamais les réalités subjectives (l’inflation ne comptabilise pas les primes maladie, le taux de chômage sous-évalue le chômage réel, etc.), 2022, année de la fin de l’épidémie, s’annonce bonne.



Ou s’annonçait bonne, car depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les dés sont relancés. Bien sûr, toutes considérations humaines mises à part, tant l’agressé que l’agresseur ne sont pas des partenaires déterminants pour l’économie suisse, mais de nombreuses conséquences sensibles du conflit sont possibles. Sur les prix de l’énergie, qui prennent l’ascenseur (+30% sur le gaz jeudi) et dont la hausse (+12% entre janvier 2021 et janvier 2022) pesait déjà dans l’inflation. Sur les prix des matières premières et du franc, dont les évolutions peuvent peser sur les dépenses des entreprises et des ménages.



Que feront les investisseurs? Les consommateurs? Qu’adviendra-t-il de Palexpo, qui comptait sortir la tête de l’eau en 2022? De Cointrin, dont la santé est liée au trafic aérien?



Il est évidemment trop tôt pour le dire. Mais, sauf très improbable dissipation du cauchemar ukrainien, nous voilà replongé dans une période d’incertitude qui prolonge celle des années Covid qu’on espérait pourtant avoir laissée derrière nous.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

