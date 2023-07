Fête nationale à Genève – Écologie et droits humains au cœur du 1er Août Le maire de Genève, Alfonso Gomez, dévoile les détails de l’édition 2023 de la fête nationale suisse au parc La Grange. Nils Gauderlot

Les festivités se dérouleront au parc La Grange dès 15 h et mettront l’accent sur l’urgence climatique et les droits humains. DR

Au dernier étage du Palais Eynard, ce mardi 18 juillet, Alfonso Gomez, maire de Genève, a détaillé l’édition 2023 de la fête nationale suisse du 1er août – commémoration du serment prêté en 1291 par les cantons d’Uri, Schwytz et Unterwald. En ville, les festivités se dérouleront au parc La Grange dès 15 h et mettront l’accent sur l’urgence climatique et les droits humains.

La programmation artistique, signée par Antoine Frammery, se compose d’un village écologique avec notamment des manèges à traction humaine, un carrousel en matériaux de récupération, des jeux en bois, des ateliers découverte sur la nature et de nombreux spectacles et concerts tout au long de la manifestation. Pas de châteaux gonflables en plastique pour les enfants, «pour faire les choses différemment», précise Antoine Frammery.

De 15 h à 18 h 30, le public pourra découvrir deux groupes de yodel, des cloches, un accordéon, un cor des Alpes et des lanceurs de drapeaux, suivis d’un groupe traditionnel à 20 heures.

Deux personnalités iraniennes à l’honneur

L’après-midi sera également marquée par des activités originales, comme la découverte du potager du Théâtre de l’Orangerie, des écodéfits en partenariat avec l’association Le Sablier de Cassandre et la performance «Autostop» de la Compagnie Le Rond-Point.

À 19 h, la cérémonie officielle débutera avec des discours du maire, du président du Conseil municipal et des hôtes d’honneur: Zeinab Mousavi et Mana Mandegar, deux personnalités iraniennes réfugiées en Suisse. Le feu de joie suivra le défilé de lampion, dès 21 h 30 et jusqu’à 23 h. Les festivités se poursuivront jusqu’à minuit.

Puisque tout a été conçu dans une optique zéro déchet pour réduire l’impact carbone, les déplacements motorisés sur le site, pour les organisateurs, seront limités et la fête foraine se déroulera au maximum sans électricité. L’une des scènes fonctionnera à l’énergie solaire. La vaisselle sera exclusivement réutilisable.

Représentant la diversité culturelle genevoise, sur les 80 artistes en scène, 20 seront de nationalité étrangère. Parmi les plus connus figurent Sarclo, le groupe alémanique Les Reines prochaines et la jeune rappeuse genevoise Evita Koné. Avec cette programmation écologique et humainement engagée, la Ville souhaite montrer qu’un mode de vie durable peut être festif, convivial et respectueux des traditions. Elle rappelle, par la même occasion, la chance de vivre dans un pays en paix.

