Santé genevoise – Écoliers en difficulté: les pédiatres s’alarment Les professionnels de la santé reçoivent de plus en plus d’enfants pour des difficultés d’apprentissage. Les délais de prise en charge s’allongent. Aurélie Toninato

Les pédiatres font état d’une augmentation des consultations pour des motifs non médicaux et de cabinets engorgés. D’autres spécialistes, comme les logopédistes, accusent également de longues listes d’attente. Getty Images

Près de neuf mois d’attente pour obtenir un rendez-vous chez une logopédiste, plusieurs mois pour un neuropédiatre ou un neuropsychologue, tout autant pour un psychologue. Et des cabinets de pédiatres engorgés. «Nous sommes submergés et inquiets, le système de santé pédiatrique est saturé et cela cause des inégalités.» Ce cri d’alarme émane de la Société genevoise de pédiatrie (SGP), qui a organisé fin avril une table ronde réunissant professionnels de la santé et candidats au Conseil d’État.