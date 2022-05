Ce qui avait commencé par de simples cours de français pour les enfants d’immigrés italiens, arrivés massivement dans la région lémanique dans les années 1960, s’est mué au fil des décennies en une des écoles privées les plus réputées de Suisse.

Fondée en 1961 par Henri Moser, l’école qui porte son nom accueille aujourd’hui sur ses trois sites, Genève, Nyon et Berlin, quelque 1500 élèves, dispensant un enseignement complet du primaire à la maturité, bilingue et plurilingue (français, allemand, anglais). Avec des frais d’écolage moyens s’élevant à 25 000 francs par année scolaire, le chiffre d’affaires de l’entité tourne autour de 36 millions, avec une marge de rentabilité située entre 2 et 3%.