La crise sanitaire promet une cascade d’effets à retardement. L’École vient justement d’en faire les frais. Le Covid-19 avait déjà lourdement bouleversé son quotidien, avec un enseignement à distance imparfait et inégal, des certifications en demi-teinte, des lacunes accumulées pour certains, des diplômes tombés du ciel pour d’autres.

Le virus déploie désormais aussi ses effets sur la rentrée: il a chamboulé les prévisions d’effectifs et le Département de l’instruction publique (DIP) se retrouve face à un afflux d’élèves inattendu. Ainsi, il faudra compter 300 élèves de plus au Collège parce que des dérogations ont été accordées à la pelle. Quelque 183 jeunes préfèrent continuer leurs études plutôt que de se lancer sur un marché du travail incertain. Et entre 500 et 800 places d’apprentissage vont manquer et il faudra accueillir ces jeunes à l’école à plein temps.

Les directions, forcées de se serrer la ceinture depuis des mois déjà, doivent donc encore rentrer le ventre pour accueillir ces flux sans postes supplémentaires. Pour certaines, cela signifie remplir les classes quitte à passer en sureffectif, ou augmenter les horaires des enseignants.

Les conditions-cadres sont menacées, les réformes sont au point mort, les projets ambitieux – de l’école inclusive à la formation obligatoire jusqu’à 18 ans – stagnent. En mai 2014, la cheffe du DIP, Anne Emery-Torracinta, avait obtenu un crédit extraordinaire de 2,2 millions pour engager 46 enseignants en plus. Pourquoi ne pas réitérer l’appel? Le délai est plus serré, certes.

Mais face à la situation exceptionnelle, on pourrait s’attendre à une procédure exceptionnellement accélérée. Et on se prend aussi à penser que l’État comme une majorité du Grand Conseil seraient aussi prompts à soutenir l’éducation qu’ils ont sorti 16,8 millions – en prêt – pour le Salon de l’auto.