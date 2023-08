École genevoise – L’École de parents se mobilise à nouveau pour sa survie Le Département de l’instruction publique veut se défaire des cours de français pour parents d’élèves non francophones. Une pétition dénonce une «logique technocratique». Rachad Armanios

L’École de parents se déploie dans trois cycles d’orientation: les Coudriers (en photo), l’Aubépine et Sécheron. ERIC ALDAG/LMD

Une pétition pour sauver l’École de parents a été lancée par le Syndicat des services publics et les enseignantes de cette toute petite structure du Département de l’instruction publique (DIP), qui souhaite à nouveau s’en défaire.

Elle a été instituée en 1966 pour offrir aux parents non francophones ayant des enfants à l’école publique des cours dans les diverses disciplines scolaires. L’objectif étant qu’ils puissent accompagner et favoriser la scolarité de leurs enfants, tout en s’intégrant plus facilement à Genève.

Mais des quatorze matières enseignées en 1976, il ne reste plus que le français. Et encore, les cours de conversation, de français écrit, de perfectionnement et de découverte ont disparu cette rentrée. On compte quinze cours hebdomadaires (alphabétisation à Français 4), dispensés dans trois cycles d’orientation. Près de 600 parents ont suivi des leçons l’an passé et une centaine n’ont pas eu de place, a expliqué une enseignante lundi en conférence de presse.

Des douze enseignantes l’an passé, il n’en reste que six travaillant à des taux allant de 5% à 25%. En 2019, elles étaient encore 22. Cette année-là, le DIP annonçait le non-renouvellement des contrats, y renonçant après une première mobilisation. Les enseignantes avaient en outre obtenu des contrats à durée indéterminée.

Peau de chagrin

Depuis, l’offre diminue chaque année et les collaboratrices démissionnaires ou à la retraite ne sont pas remplacées, selon Aline Zuber, secrétaire syndicale du SSP. La pétition réclame le remplacement de ces départs, de rétablir les cours de français supprimés et que la structure se développe à nouveau en étant reconnue comme une mission du DIP.

Celui-ci confirme au contraire vouloir s’en défaire. Sa priorité, selon son porte-parole, Pierre-Antoine Preti, est de «garantir la formation français langue étrangère aux élèves et que les parents disposent, au niveau cantonal, d’une offre suffisante et accessible».

Or «de très nombreux organismes à but non lucratif dispensent des cours d’alphabétisation et de français gratuits ou à prix modestes dans plusieurs lieux du canton avec, en cas de besoin, des possibilités de soutien financier».

Pont entre les familles et l’école

Le DIP ne développe donc plus la prestation, souhaitant que les parents soient progressivement orientés vers les organismes spécialisés. Depuis 2020, le maintien de la prestation, y compris au sein de l’administration cantonale, a été questionné.

Christian Dandrès dénonce «une logique technocratique» au détriment d’une offre créant spécifiquement un pont entre les familles et l’institution scolaire. «Les parents se forment dans l’école de leurs enfants, sur qui repose souvent le lourd rôle d’intermédiaires et de traducteurs», ajoute l’enseignante mentionnée plus haut.

Six parents d’élèves (école primaire et cycle) ont expliqué combien ces cours de qualité les ont aidés à suivre les devoirs et la scolarité de leur progéniture, à communiquer avec les maîtresses, le parascolaire, mais aussi avec la banque, la poste, ainsi qu’à appréhender la culture suisse.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.