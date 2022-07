Armée suisse – École de recrues sans masque mais avec test Covid Près de 8000 jeunes commencent leur école de recrues ce lundi. Les mesures sanitaires sont tombées mais un test de dépistage est prévu.

Toutes les personnes convoquées à l’école de recrues seront soumises à un test salivaire de dépistage du Covid-19. (Photo d’archives) KEYSTONE/Gaetan Bally

La deuxième école de recrues de l’année a ouvert ses portes lundi en présentiel pour quelque 8000 jeunes. Les mesures sanitaires sont tombées mais un test de dépistage du Covid-19 est prévu. La proportion des femmes atteint désormais 4,1%.

La première école de recrues 2022 s’était tenue avec une convocation échelonnée et enseignement à distance. Vu la situation sanitaire, il est possible de renoncer à cette mesure, indique lundi le Groupement de la défense dans un communiqué. Toutes les personnes convoquées seront toutefois soumises à un test salivaire de dépistage du Covid-19 au début du cours préparatoire de cadres ou de l’école de recrues.

Plus de 4% de femmes

Sur les quelque 8159 recrues attendues, on compte 244 femmes qui accomplissent leur service militaire sur une base volontaire, soit une proportion de 3%. Le nombre de recrues féminines a progressé pour la troisième année consécutive, indique l’armée.

À ces 244 recrues féminines s’ajoutent 193 cadres féminins qui effectuent leur service pratique. La part des femmes au sein de l’Armée suisse est tout juste supérieure à 1%.

L’essentiel des recrues entrent au service dès lundi dans leurs casernes et termineront l’école à l’issue des 18 semaines, le 4 novembre. Pour les Forces spéciales, l’école de recrues débutera une semaine plus tard et durera 23 semaines. Durant cette période, 49 commandants d’unité, 362 chefs de section, 191 sous-officiers supérieurs et 1898 sous-officiers paieront en outre leurs galons, précise l’armée.

L’essentiel des recrues termineront l’école le 4 novembre. (Photo d’archives) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Quiconque paie ses galons au sein de l’Armée suisse a droit à des indemnités de formation. Le montant, qui varie en fonction du grade et de la durée de la formation, peut être utilisé individuellement pour une formation ou un perfectionnement civil, rappelle l’armée.

Conseils et assistance

Les militaires qui ont besoin d’un soutien d’ordre médical, spirituel, psychologique ou social sont encadrés et conseillés. Le Service social de l’armée offre son soutien notamment en cas de problèmes financiers.

Le Service de médiation indépendant s’adresse aux militaires incorporés dans l’armée, aux futurs et anciens militaires ainsi qu’à leurs proches et à leurs familles. Il est possible de s’annoncer sans autre formalité lorsqu’un problème en rapport avec le service militaire n’a pas pu être résolu par la voie hiérarchique ordinaire ou par les services internes à l’armée, indique encore le Groupement de la défense.

ATS

