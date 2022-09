La loi et vous – Puis-je annuler la salle des fêtes que j'ai réservée? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Si vous avez réservé une salle de manière contraignante, la bailleuse peut exiger le paiement du loyer, même si vous n'avez plus besoin de la salle. Il n'en va autrement que si vous avez convenu d'une clause d'annulation.

Lorsque vous réservez une salle de fête, vous concluez un contrat avec la bailleuse et vous vous engagez à payer un loyer. D'un point de vue juridique, la bailleuse ne se soucie pas de savoir si vous avez réellement besoin de la salle ou non. La situation n'est meilleure que si vous avez convenu avec elle qu'un désistement est possible ou si quelqu'un d'autre loue la salle aux mêmes conditions.

Les contrats doivent être respectés

Si vous avez réservé la salle de fête de manière ferme, la bailleuse peut en principe insister sur le respect du contrat ou sur le paiement du loyer.

Mais si les conditions générales ou le contrat individuel prévoient une annulation, ce sont les conditions correspondantes qui s'appliquent. Si la bailleuse de la salle vous a assuré que vous pouviez annuler la salle à court terme et sans frais, c'est cet accord qui s'applique.

La bailleuse de la salle a l'obligation de réduire le dommage

En cas d'annulation tardive, vous devez payer le loyer convenu, sinon la bailleuse subit un dommage. En revanche, si un autre locataire raisonnable reprend la salle aux mêmes conditions, la bailleuse ne subit aucun dommage et vous êtes libéré du paiement du loyer de la salle à son égard.

Même s'il n'y a personne d'autre pour la salle: Vous ne devez pas payer les boissons commandées en même temps que la salle si la bailleuse peut les utiliser sans perte pour des événements ultérieurs. Enfin, les frais de nettoyage éventuellement convenus ne s'appliquent pas non plus si vous n'utilisez pas la salle.

