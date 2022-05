De gauche à droite, debout: Rufina Bogoradova, Oksana Cantelmo, Liliia Boholiubova et Auvva Baurchulu. Assises: Avvia Gor et Avviva Bogoradova. Elles posent devant l’une des œuvres en cours de réalisation au 4e étage du Centre d’art contemporain.

«Les Russes n’auront pas assez d’un millénaire pour laver le sang qui entache leur âme. Ils assassinent des enfants»: Rufina Bogoradova sait de quoi elle parle lorsqu’elle résume en une phrase les atrocités commises en Ukraine. Avec cinq de ses compatriotes et consœurs (Auvva Baurchulu, Avviva Bogoradova, Geulla Bogoradova, Liliia Boholiubova et Avviva Gor), cette jeune artiste vient de fuir son pays en guerre pour trouver refuge en Suisse.

À la mi-avril, le Centre d’art contemporain de Genève (CAC) a accueilli ce collectif féminin en résidence dans ses espaces du 4e étage. Désireux d’aider sa patrie meurtrie et de raconter les horreurs qui s’y déroulent actuellement, le groupe vernira, mardi 10 mai, le fruit de ces quelques semaines de travail; baptisée «Born to be free», l’exposition s’assortira d’une vente de linogravures au prix de 100 francs pièce en vue de financer des activités humanitaires en Ukraine.