Chine – États-Unis – Échanges tendus entre Pékin et Washington Les deux grandes puissances se perçoivent réciproquement comme une menace et une source de chaos. Zhifan Liu, Pékin

Le président chinois Xi Jinping. keystone

L’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pouvait laisser espérer une normalisation des relations avec la Chine, après un mandat de Trump marqué par une guerre commerciale et une succession d’empoignades.

«La Chine est le seul pays avec la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique susceptible d’ébranler sérieusement le système international […]» Antony Blinken, secrétaire d’État américain

Mais les dernières déclarations du nouveau secrétaire d’État Antony Blinken ont dû refroidir les plus optimistes. «La Chine est le seul pays avec la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique susceptible d’ébranler sérieusement le système international stable et ouvert, toutes les règles, valeurs et relations qui rendent le monde tel que nous voulons qu’il soit», a affirmé mercredi le chef de la diplomatie américaine, ajoutant que la Chine était «le plus grand défi géopolitique du XXIe siècle» pour son pays.