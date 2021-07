Intempéries en Suisse – Éboulements et glissements de terrain sur les routes suisses Suite aux fortes intempéries des derniers jours, éboulements et glissements de terrain se sont produits en fin de soirée mardi sur des routes de Suisse. Le trafic ferroviaire était lui aussi interrompu en maints endroits, notamment dans le Jura.

La Reuss est sortie de son lit à Seedorf, dans le canton d’Uri, a indiqué SRF Meteo. Keystone/URS FLUEELER

En raison d’un éboulement, la route du lac est fermée entre Cully et Rivaz jusqu’à nouvel avis, a écrit peu avant 23 h 00 sur son compte Twitter la police vaudoise. La fermeture de ce tronçon longeant le lac Léman devrait durer plusieurs jours. Les forces de l’ordre recommandent d’éviter le secteur et de respecter la signalisation.

En Suisse alémanique, une route s’est effondrée entre Rhodannenberg et Vorauen, dans le canton de Glaris. Celle-ci devrait néanmoins être rouverte aux véhicules de moins de 3,5 tonnes mercredi dès 13 h 00, et entièrement rouverte jeudi dès 05 h 00, selon Alert Swiss.

À Seedorf dans le canton d’Uri, la Reuss est sortie de son lit, a indiqué en fin de soirée SRF Meteo, images à l’appui. La pluie devrait toutefois se calmer au fil de la nuit, même si les intempéries promettent de revenir jeudi et vendredi.

Perturbations ferroviaires

Du côté du trafic ferroviaire, les dégâts provoqués par les intempéries ont causé de nombreuses perturbations en fin de soirée et dans la nuit de mardi à mercredi. La ligne Berne-Fribourg était restreinte jusqu’à l’aube entre Flamatt et Thörishaus Station, de même que la ligne Lausanne-Fribourg entre Chénens et Rosé, où les dommages des pluies nécessiteront des travaux jusqu’à vendredi.

La ligne entre Lucerne et Giswil était également interrompue entre Alpnach Dorf et Sarnen pour une durée indéterminée à cause de dégâts. Dans le canton du Jura, des bus de remplacement circulaient suite à la fermeture des tronçons entre St-Ursanne et Glovelier, sur la ligne Porrentruy-Delémont, et entre Glovelier et Saignelégier.

ATS

