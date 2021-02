Épidémie – Ebola, un défi sanitaire supplémentaire pour l’Afrique Après la République démocratique du Congo, c’est en Guinée-Conakry que le virus a fait sa réapparition. Alain Jourdan

Forte de son expérience passée, l’Afrique de l’Ouest semble en mesure de faire face rapidement. Crédit photo: OMS

Après la découverte de premiers cas en République démocratique du Congo (RDC), c’est désormais en Guinée-Conakry que l’on recense des malades du virus Ebola. Les autorités sanitaires de l’Afrique de l’Ouest prennent la menace très au sérieux. «La résurgence du virus survient au pire moment possible lorsque le pays est déjà confronté à la pandémie Covid-19», s’inquiète Mohammed Mukhier, directeur régional pour l’Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). La Guinée fait actuellement face à trois épidémies (fièvre jaune, rougeole et Ebola), en plus de la pandémie de Covid-19.