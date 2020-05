Suisse – Eaux souterraines trop polluées Les eaux souterraines suisses contiennent trop de chlorothalonil.

Les cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Lucerne, de Schaffhouse, de Soleure, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, de Zoug et de Zurich sont touchés par ces pollutions. Photo Keystone/archive

Les eaux souterraines suisses contiennent trop de métabolites du chlorothalonil. La valeur limite de 0,1 microgramme par litre d'eau potable est dépassée dans de vastes parties du Plateau. Pour l'Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV), la pollution est considérable.

Étant donné que les eaux souterraines ne se renouvellent que très lentement et que les métabolites du chlorothalonil sont particulièrement persistants, il faut partir du principe que ces substances porteront fortement atteinte à la qualité des eaux souterraines à large échelle pendant des années encore, avertit lundi l'OSAV.

Les cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Lucerne, de Schaffhouse, de Soleure, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, de Zoug et de Zurich sont touchés par ces pollutions. Des analyses ont été menées en 2017 et en 2018 dans le cadre d’une étude pilote s’inscrivant dans l’Observation nationale des eaux souterraines et menée par l’Office fédéral de l'environnement en étroite collaboration avec les services cantonaux spécialisés.

Cancérigène

L'utilisation de produits contenant le fongicide chlorothalonil est interdite en Suisse depuis le début de l'année. Cette substance est considérée depuis longtemps par l'Union européenne comme probablement cancérigène.

Le chlorothalonil est utilisé depuis les années 1970 dans l'agriculture, notamment dans la culture des céréales, des légumes, de la vigne et des plantes ornementales. Selon l'OMS, il est particulièrement toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

Près de 45 tonnes ont été utilisées en 2017 en Suisse. Cela représente 2,22% du total des produits phytosanitaires. NXP/ats