Aviation – Easyjet reprend des vols depuis Genève dès le 15 juin Easyjet prévoit d’augmenter le nombre de vols à mesure que la demande des clients continuera de croître et que les restrictions liées à la crise du coronavirus seront assouplies.

La compagnie «low cost» Easyjet reprend une partie de ses vols à partir du 15 juin, notamment depuis Genève vers Barcelone, Porto, Lisbonne et Nice (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La compagnie aérienne Easyjet va reprendre partiellement ses vols à partir du 15 juin. Les premiers vols depuis et vers la Suisse seront assurés à partir de Genève vers Barcelone, Porto, Lisbonne et Nice, a annoncé la compagnie «low cost» jeudi.

Dans un premier temps, la reprise des activités concernera une majorité de vols domestiques et quelques vols internationaux à partir de 21 aéroports européens.

Easyjet prévoit d’augmenter le nombre de vols à mesure que la demande des clients continuera de croître et que les restrictions liées à la crise du coronavirus seront assouplies. Pendant la période d’immobilisation de sa flotte, la compagnie a maintenu les avions en état de vol afin de permettre une reprise rapide de son activité, précise-t-elle dans son communiqué.

Masques obligatoires pour tous

Une nouvelle série de mesures sera mise en place afin de protéger la santé et garantir la sécurité des clients et des équipages à bord. Ces mesures comprennent une désinfection renforcée des avions.

Les passagers, le personnel de cabine ainsi que le personnel au sol auront l’obligation de porter des masques. Dans un premier temps, le service de restauration à bord ne sera pas assuré, l’ensemble des vols opérant sur des trajets court courrier.

Ces mesures ont été mises en œuvre après consultation des autorités aéronautiques internationales OACI et AESA et en accord avec les autorités nationales compétentes. Elles suivent également l’avis de l’expert médical de la compagnie aérienne.

Les opérations de vol reprendront au Royaume-Uni depuis Londres Gatwick, Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Edimbourg, Glasgow, Inverness, Belfast et l’Ile de Man, ainsi qu’en France depuis Nice, Paris Charles-de-Gaulle, Toulouse Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille, en Suisse depuis Genève, au Portugal depuis Porto et Lisbonne et en Espagne depuis l’aéroport de Barcelone.

( ATS/NXP )