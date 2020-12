Aviation – Easyjet reporte la livraison de dizaines d’Airbus La compagnie low-cost tient à préserver ses liquidités. Elle repousse à 2027 et 2028 la livraison de 22 appreils prévue entre 2022 et 2024.

La compagnie aérienne britannique Easyjet a passé un accord avec le constructeur aéronautique Airbus pour repousser à 2027 et 2028 la livraison de 22 appareils qui était prévue entre 2022 et 2024, afin de préserver ses liquidités. Le groupe aérien ajoute que 15 dates de livraison prévues seront également déplacées entre 2022 et 2024 «pour s’ajuster plus précisément aux besoins saisonniers».

Au regard de ces changements, «Easyjet ne va recevoir aucune livraison en 2021, puis 8 livraisons en 2022, 7 en 2023 et 18 en 2024», précise la compagnie en notant que «le nombre total d’appareils de la famille Airbus A320 NEO commandé reste inchangé».

Le fondateur et premier actionnaire d’EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, avait fustigé en avril l’intention de la compagnie aérienne de reporter des livraisons d’Airbus pour conserver des liquidités en pleine crise du coronavirus au lieu d’annuler la commande en cours de 107 Airbus pour 4,5 milliards de livres.

Le secteur de l’aviation est l’un des plus durement touchés par la pandémie de Covid-19, les mesures de confinement ou de restrictions aux déplacements ayant fait s’effondrer le trafic mondial. EasyJet a subi lors de l’exercice 2019-2020 (achevé en septembre) la première perte annuelle de son histoire.

La compagnie prévoyait de ne voler qu’à 20% de ses capacités entre octobre et décembre, mais la mise en place ce week-end d’une interdiction de vol depuis le Royaume-Uni par de nombreux pays pourrait avoir encore réduit cette prévision.

Pour survivre à la crise historique de l’aviation, EasyJet a renforcé considérablement sa trésorerie ces derniers mois via des ventes d’avions, une augmentation de capital, un prêt des pouvoirs publics au Royaume-Uni, une restructuration avec la suppression de jusqu’à 4.500 postes, soit près du tiers de ses effectifs.

