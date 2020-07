Transport aérien – Easyjet pourrait annoncer des coupes dans ses effectifs en Suisse Le 14 juillet, le principal client de Genève Aéroport pourrait annoncer des réductions de postes à ses employés en Suisse, après l’avoir fait mardi en Grande-Bretagne. Philippe Rodrik

Le groupe Easyjet Airline Company a annoncé le 28 mai son intention de dégraisser, du fait de l’effondrement de la demande. Keystone

La date du 14 juillet devient un sujet de discussion de plus en plus fréquent sur le site de Genève Aéroport. Non, les frontaliers n’y sont pour rien! Il ne s’agit pas d’inscrire des projets de feux d’artifice dans les agendas pour célébrer la fête nationale de l’Hexagone. Cette année, le 14 juillet, un rendez-vous très attendu est prévu dans le bâtiment T2 (l’ancien terminal): celui de la direction d’Easyjet Switzerland et des représentants du personnel. Tout indique que ce sera l’occasion d’informations sur des réductions d’effectifs.