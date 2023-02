Politique genevoise – EàG souhaite améliorer le fonctionnement de l’État Ensemble à Gauche veut que des représentants du personnel et des usagers siègent dans les commissions et les conseils d’administration ou de fondation. Laurence Bezaguet

«Nous voulons donner une place aux usagers ou à leurs proches et au personnel qui sont les premiers concernés par le bon fonctionnement des institutions, tout en ayant la connaissance du terrain», explique la députée Jocelyne Haller. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’objectif consiste à améliorer le fonctionnement de l’administration et des institutions de droit public! Ensemble à Gauche (EàG) préconise ainsi que des représentants du personnel et des usagers siègent au sein des commissions officielles et des conseils d’administration ou de fondation.

«Nous voulons donner une place aux usagers ou à leurs proches et au personnel qui sont les premiers concernés par le bon fonctionnement des institutions, tout en ayant la connaissance du terrain», a indiqué hier devant les médias la députée Jocelyne Haller.

EàG propose donc de modifier la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) et celle sur les commissions officielles (LCOf).

Deux projets de loi

Les deux projets de loi prévoient une meilleure représentation du personnel et des usagers dans les conseils d’administration ou de fondation et les commissions.

Concernant les commissions officielles, Ensemble à Gauche ajoute le droit de rendre publics leurs travaux et de s’autosaisir sur des sujets importants, avec un devoir de réponse du gouvernement aux interpellations.

«Briser l’omerta»

«Il s’agit de briser une forme d’omerta au sein de l’État et de permettre aux usagers ou à leurs proches de faire entendre leur expertise. L’affaire du foyer de Mancy a été rendue publique grâce à une mère», rappelle Enrico Cambi, candidat à l’élection au Grand Conseil. De plus, les travailleurs de base, qui appliquent les politiques publiques, se rendent compte de leur adéquation sur le terrain.

Le constat vaut aussi pour les institutions de droit public, comme les Transports publics, Genève Aéroport, les Hôpitaux universitaires de Genève ou encore les Établissements publics d’intégration. «En démocratisant la gouvernance, on est plus proche des besoins du terrain, ce qui permet de redéfinir les objectifs et d’améliorer le cadre opérationnel. Le personnel et les usagers sont soucieux de l’argent public», relève Nicolas Lampert, également candidat au Grand Conseil.

«Grande souffrance»

Les trente années d’application de la nouvelle gestion publique n’ont pas amélioré l’efficience de l’État, au contraire, estime encore Nicolas Lampert: «Cela a mené à des dysfonctionnements majeurs dans le service à la population et une grande souffrance du personnel. Nos propositions visent à inverser la tendance.»

