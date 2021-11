La question verte – E-commerce ou supermarché? Tout dépend de la distance!

Pour préserver la planète, vaut-il mieux se rendre au supermarché ou acheter en ligne? Nous sommes certainement nombreux à répondre intuitivement que la première réponse est la bonne, en pensant aux nombreux emballages qui protègent l’article commandé, sans oublier ces retours à l’expéditeur parce que, définitivement, notre pied n’entre pas dans la chaussure de vair…

Selon Sébastien Humbert, directeur scientifique de Quantis, spin-off de l’EPFL spécialisée dans le conseil en développement durable, les choses sont plus compliquées. «L’important est de savoir si vous prenez votre voiture, qui émet quelque 250 grammes de CO 2 par kilomètre, pour aller faire vos achats et quel est le nombre de kilomètres que vous allez effectuer.» Selon cette logique, celui ou celle qui vit ou travaille au centre-ville aura tout intérêt à se déplacer au supermarché… Et à le faire sans auto.