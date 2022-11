CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Dutronc & Dutronc La Tribune de Genève vous offre 10 x 2 billets pour le concert événement «Dutronc & Dutronc» le samedi 12 novembre 2022, 20h à l'Arena de Genève.

Dutronc & Dutronc DR

Jacques et Thomas Dutronc, icônes de la musique française, se réunissent sur scène pour un concert exceptionnel à l’Arena de Genève.



Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les planches, munis de leurs plus gros tubes: «Et moi et moi et moi», «Il est cinq heures, Paris s’éveille», «Les cactus», «J’aime les filles», «La même tribu», «La belle vie», «C’est si bon», «J’aime plus Paris» et bien d’autres.

Ne ratez pas cette unique date en Suisse!

Informations complémentaires: www.livemusic.ch

Participez gratuitement, jusqu’au mercredi 9 novembre 2022 à midi, en remplissant le formulaire: