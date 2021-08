La retraite d’un champion de moto – Durant vingt ans, les Lüthi ont vécu au rythme effréné de leur fils Tom Lüthi a choisi de se retirer au terme de la saison. Une carrière hors norme qui a aussi été une aventure extraordinaire pour ses parents, qui l’ont vécue simplement. Jean-Claude Schertenleib Linden Linden

Jeudi, à Linden, Sylvia et Hans-Ueli Lüthi ont tourné une page en compagnie de leur champion de fils, Tom. Marcel Bieri

Pour officialiser sa retraite prochaine – elle surviendra au soir du dernier GP de la saison, le 14 novembre à Valence –, Thomas Lüthi n’a pas voulu d’un décor artificiel, éclairage savamment dosé, air conditionné toujours trop froid réglé, petits-fours et discours aseptisé, une armée de conseillers en communication autour de lui pour contrôler. Non, il a choisi la simplicité, celle dans laquelle il se sent si bien. Il a choisi le plus beau décor qui existe: «son» Barschwand, un hameau de la commune de Linden, dans les collines de l’Emmental, canton de Berne. Là où il est né, là où il est toujours revenu, après les bons comme après les moins bons moments.