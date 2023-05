La Rade festive – Durant quatre jours, Genève met le «Feu Ô Lac» Spectacle de drones, concerts, animations plus amusantes les unes que les autres se concentrent dans la Rade durant le long week-end de l’Ascension. Cathy Macherel

Quatre jours de festivités au cœur de la ville, les pieds quasi dans l’eau. Voilà ce qui attend les habitantes et habitants du canton de Genève et de la région à l’Ascension. La manifestation qui se veut populaire – et sera entièrement gratuite – s’annonce prometteuse pour ce long week-end de congé, le premier de l’histoire de la scolarité genevoise. Alors autant en profiter. Car Genève a décidé de faire la teuf, et c’est tant mieux!

Clou de l’affaire, parce qu’à Genève on aime bien voir les choses en grand, un spectacle de drones de dimension XXL. Il se targue d’être le plus important d’Europe en nombre d’engins qui vont illuminer le ciel trois soirs durant. Émotions garanties.

Mais il y a encore bien d’autres choses à se mettre sous la dent. Car la Rade va se transformer en un véritable terrain de jeu, pour tous les goûts, et tous les âges. Avec l’idée, surtout, de ne pas se prendre trop aux sérieux. Nous voilà invités par l’association Antigel à aller pagayer sur le lac en paddle, à condition de se déguiser, ou encore à chausser des patins à roulettes pour s’offrir une rollerskate party d’enfer sur un pont du Mont-Blanc débarrassé de ses voitures.

La Ville a aussi imaginé son lot d’activités, comme cette gigantesque partie de jass sur les pelouses du bord du lac. Le Gonet Geneva Open sera également de la partie, avec des animations et la présence de joueurs sous la tente d’un village du tennis. Les enfants ne vont pas s’ennuyer, avec de multiples activités et même une course de caisses à savon, appelées à dévaler le bas de l’avenue de France. Ça nous changera des bouchons!

En journée et en soirée, des concerts vont s’enchaîner sur trois scènes, avec quelques grosses têtes d’affiche. La carte et les grilles horaires ci-dessus donnent en un coup d’œil tout l’aperçu du programme.

Sachez enfin que le périmètre de la fête est décrété «week-end sans voiture», pour faire place aux piétons, aux vélos et à la locomotion ludique. À cet égard, même les mouettes genevoises vont s’animer, avec des concerts à bord.​

Retrouvez tout le programme en temps réel sur www.feuolac.ch

Restrictions de circulation

Le périmètre de la Rade est fermé à la circulation motorisée le temps de l’événement, mais demeure ouvert aux heures de départ et de rentrée du week-end de l’Ascension. Les TPG circulent aux horaires normaux, mais des déviations sont mises en place.

Horaires de fermetures:

Jeudi 18 mai: les quais de la Rive droite et le pont du Mont-Blanc sont fermés de 12 h 30 à 3 h du matin. Les quais de la Rive gauche de 16 h à 3 h du matin.

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai: les quais de la Rive droite et le pont du Mont-Blanc du vendredi 12 h 30 au dimanche 6 h du matin. Les quais de la Rive gauche du vendredi 16 h au dimanche 21 h.

Informations détaillées: www.feuolac.ch

