Expositions genevoises en plein air – Durant l’été, arts et design se mettent au vert La biennale Sculpture Garden prend ses aises dans les jardins des Eaux-Vives tandis qu’Open House se voue aux habitats utopiques au parc Lullin à Genthod. Irène Languin

Pour Sculpture Garden, l’artiste danoise Nina Beier a lâché des lions en marbre dans la nature. Ils font un clin d’œil culturel et historique à la paire de fauves qui ornent l’entrée du parc des Eaux-Vives. JULIEN GREMAUD

La belle saison est l’occasion pour les œuvres d’art et les réalisations architecturales mobiles de jouer au musée à ciel ouvert sur les berges du Léman. Alors que la biennale Sculpture Garden installe sa troisième édition dans le parc La Grange et dans le parc et sur la plage des Eaux-Vives, le deuxième volet d’Open House déploie modules habitables et installations singulières sur les vertes pentes du parc Lullin, à Genthod.