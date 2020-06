Cinéma – «Durant le confinement, on voyait vraiment le temps passer» En attendant que son dernier film sorte, la cinéaste Sophie Letourneur fait le point avec nous par Skype. Pascal Gavillet

Sophie Letourneur: «Mon cinéma n’est pas référencé mais plutôt artisanal.» DR

Comme de nombreux cinéastes, Sophie Letourneur a eu son existence chamboulée durant le confinement. Son nouveau film, «Énorme», devait à l’origine sortir le 17 juin. Du moins en France. Pour les autres pays, dont la Suisse, on ne sait pas encore. Cette comédie sur l’enfantement, avec Marina Foïs et Jonathan Coen, est repoussée à l’automne. À une date non précisée. Mais Sophie Letourneur, c’est aussi cette réalisatrice qui, un jour, a décidé de tourner un long-métrage en plein Festival de Locarno. C’était en 2012 et ce projet improbable s’appelait «Les coquillettes». Expérience unique pour une créatrice que nous avions très envie de rencontrer. Skype a rendu cela possible. Cet entretien a eu lieu quelques jours avant le grand déconfinement en France.