Basketball – Dur retour aux affaires pour Capela avec les Hawks Clint Capela a vécu une journée de Noël contrastée. Le Genevois a pu sortir du protocole Covid de la NBA, mais il est revenu sur les parquets pour une lourde défaite avec les Atlanta Hawks chez les New York Knicks (101-87). Sport-Center

Les collègues de Capela en difficulté. AFP

Les parties de Noël sur le parquet du Madison Square Garden sont presque autant une institution que la dinde, le sapin et les boules aux Etats-Unis. Cette année, les Knicks accueillaient pour la 54e fois de leur histoire une rencontre le 25 décembre! Une fois n'est pas coutume, ça leur a réussi, puisque les New Yorkais ont facilement vaincu les Hawks d'Atlanta.

L'affaire semblait presque entendue après quelques minutes de jeu. Les Knicks ont très vite mené 19-3, puis 30-16 à la première sirène. Les Atlantiens sont tout de même revenus à six longueurs lors du 3e quart-temps, mais sans jamais réussir à passer devant au tableau d'affichage.

New York a fait la différence grâce à Julius Randle (25 points et 12 rebonds), mais surtout par l'intermédiaire de l'ancien banni Kemba Walker, auteur d'un triple-double exceptionnel. Le natif du Bronx a enfilé 10 points, attrapé 10 rebonds et distillé 12 passes décisives. La veille, il avait compilé la bagatelle de 44 points, 9 rebonds et 8 passes...

Cette soirée est en revanche à oublier pour Clint Capela, maladroit comme rarement. Le Suisse a pu refouler les parquets après être passé par la case Covid, mais force est de constater qu'il n'a pas retrouvé le rythme comme par enchantement. Le Genevois n'a marqué que 6 points, à moi de 30% au tir. Pire, il n'a réussi que 2 lancers francs sur 6. Il a aussi capté 9 rebonds.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.