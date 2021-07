Bulle (FR) – D’une rare violence, la grêle a fracturé mains et poignet Pour six élèves de Chexbres (VD), âgés de 9 et 10 ans, la course d’école s’est terminée à l’hôpital. Leurs accompagnantes ont aussi dû être prises en charge. Récit. Benjamin Pillard

Un agent de police tien un grêlon après le violent orage de grêle à Bulle. (Keystone/Cyril Zingaro)

Une semaine après les spectaculaires inondations de Cressier (NE), les violents orages qui ont frappé plusieurs régions du pays ce lundi se sont distingués par une grêle et des rafales de vent particulièrement dévastatrices. En fin de journée à Bulle (FR), la tempête était apocalyptique: les grêlons tombés avaient le diamètre de balles de golf. Certains avoisinaient même les 6 centimètres. En plus des vitres et pare-brise explosés par milliers, des tuiles s’envolaient des toits et un plafond en verre s’est brisé dans un centre commercial du nord de la ville. À la gare, le passage sous-voies a été inondé, et sept personnes ont été blessées: six écoliers de Chexbres (VD), âgés d’entre 9 et 10 ans, ainsi qu’une de leurs deux accompagnantes ont été emmenés en ambulance.