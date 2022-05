Lettre du jour – D’une Julie à l’autre, depuis 1879 Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 9 mai

Encre bleue Encore bleue… Julie part mais reste, heureusement que Julie reste, heureusement que Julie continue de raconter, relayer, crier, chuchoter, tousser, rayonner, écouter, raconter encore. Mais on peut quand même la remercier d’un coup de cœur, d’un coup de chapeau, d’un coup de rouge avec elle si on le pouvait, la Julie qui part. On imagine les piles de courriers, les sonneries de téléphone, les avalanches de mails, ses pas qui arpentent les quais et les rues pour recevoir et transmettre les fleurs urbaines, les calories de Jules, les coups de cœur et les coups de gueule, les remerciements à personnes anonymes, les doudous perdus et retrouvés, les petits détails et les grandes émotions, tous les fils qui font le tissu des jours et des nuits de la cité.

La Julie du coin en bas à droite, elle a le nom du surnom de son journal, un surnom donné par un Georges Favon énervé par sa belle-sœur Julie, qui lisait la «Tribune de Genève». On est en 1879, et cette Julie préférait «La Tribune» au journal «Le Genevois» de son beau-frère, célèbre homme politique et leader radical, alors celui-ci a commencé à parler du «journal de Julie» puis de «la Julie», ce qui lui évitait d’articuler le vrai nom de son concurrent. Ce surnom de Julie lui colle aux pages presque depuis le début, à notre journal.

Retour en arrière. «La Tribune» est née grâce à un Américain, James T. Bates, qui achète en 1875 le «Continental Herald and Swiss Times», un journal lu par les Britanniques de notre région. Il lui donne le nom de «Geneva Times».

En 1879, le titre se transforme en langue française et devient «La Tribune de Genève». Gros succès populaire, notamment en raison de son prix: 5 centimes le numéro, vendu à la criée. Le premier quotidien romand à un sou. Une jolie histoire que celle de la Julie.

La Julie qui part, celle du nom du surnom, celle à qui on doit tous ces récits à fleur d’humains (et d’animaux même), on a envie de lui dire que sa plume trempée dans l’Encre bleue du quotidien ne s’effacera pas, et une Julie arrive, et la continuité continue. La troisième Julie, l’aventure a commencé en 1990. Merci pour tous tes mots, pour ta fidélité, pour ces rendez-vous quotidiens, merci à toi, Julie qui part.

Anouk Dunant-Gonzenbach

