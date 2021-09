Événement - «Dune» écarquille les yeux

Courtesy of Warner Bros. Pictures

La saga «Dune» semble s’être toujours inscrite en porte-à-faux avec l’époque. Dès sa parution en 1965, note l’écrivain Pierre Bordage dans «Tout sur Dune», une magistrale étude collective, le space opera de Frank Herbert s’affranchit de l’épreuve du temps en refusant, au contraire de la S. F. du moment, d’inclure toute intelligence artificielle dans son intrigue. Le livre par sa richesse thématique, écologie menacée, toute-puissance génétique, quête initiatique, etc., trouvera des résonances au fil des générations.

«J’ai eu le sentiment étrange que le projet me choisissait, et non le contraire.»

Denis Villeneuve, réalisateur de «Dune»