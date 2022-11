Simonetta Sommaruga – D’une crise à l’autre, elle nous a accompagnés avec classe La conseillère fédérale (PS) démissionnaire était de tous les moments marquants de la décennie, comme aucun autre membre du gouvernement. Retour en images. Lise Bailat

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, 62 ans, quittera le Conseil fédéral à la fin de l’année. VALERIANO DI DOMENICO

Si c’était une musique, la carrière politique de Simonetta Sommaruga ressemblerait à un air de Bach. La socialiste n’a pas offert de fulgurances passionnées à la Beethoven durant ses deux décennies passées sous la Coupole fédérale, dont douze ans au gouvernement. Elle n’a pas donné dans un style précieux à la Mozart. Non, la Bernoise a respecté cette mécanique complexe propre à Bach qui lui a permis d’inviter sa petite mélodie dans chaque partition sans trahir l’harmonie. Bach, c’est compliqué. On aime ou on déteste. Mais ce style simple et classe a une qualité indéniable: la constance.