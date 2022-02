Allongement de la durée de résidence – D’un cheveu, Genève durcit l’accès aux logements sociaux Le MCG jubile, la gauche pleure. Il faudra deux ans de plus avant d’être éligible au secteur subventionné. Eric Budry

Le président du Conseil d’État, Serge Dal Busco, et Antonio Hodgers, responsable du Territoire, ont pris acte du résultat de la votation mais ont regretté le choix des Genevois. PIERRE ALBOUY

C’est une majorité ténue (moins de 1500 voix d’écart), mais c’est une majorité tout de même. Dimanche, 50,69% des votants genevois ont accepté d’allonger de deux à quatre ans la durée minimale de résidence sur le territoire avant d’accéder potentiellement à un logement subventionné (HLM, HBM et HM). C’est indéniablement un succès pour le Mouvement citoyens genevois (MCG), à l’origine de la proposition, et ses alliés PLR, UDC et du Centre; et une défaite pour la gauche, le Conseil d’État et les milieux associatifs, tous opposés à cette modification.