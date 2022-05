Qui représentera le Parti socialiste dans la course au Conseil d’État de l’an prochain? Ses membres en décideront samedi. Soucieux de s’unir aux Verts dès le premier tour, ils devront choisir deux candidats parmi les trois en lice: le magistrat cantonal Thierry Apothéloz, la conseillère administrative d’Onex Carole Anne Kast ou la députée Caroline Marti. Thierry Apothéloz étant sortant, la compétition devrait se concentrer entre les deux femmes.

Ce qui les sépare

Ce qui les sépare? L’âge et l’expérience. Âgée de 47 ans, Carole Anne Kast effectue sa quatrième législature au Conseil administratif d’Onex. C’est la troisième fois qu’elle souhaite se présenter au Conseil d’État. Elle a été présidente du PS durant quatre ans entre 2014 et 2018, députée au début des années 2000, puis à nouveau brièvement en 2018. Caroline Marti a 32 ans. Elle a été vice-présidente du PS entre 2018 et 2020 et candidate malheureuse à la sélection interne du PS pour le Conseil administratif de la Ville. Depuis 2013, elle siège au Grand Conseil et est devenue cheffe de groupe récemment.