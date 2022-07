Sorties cinéma – «Ducobu président!», «Menteur»: quels films aller voir cette semaine? Pointer avec Elie Semoun dans les cours d’école, les survoler avec Thor, la jouer première d’école avec Adjani chez Fassbinder… tous les goûts sont dans leur nature. Cécile Lecoultre

«Ducobu président!», examen de rattrapage

Elie Semoun retrouve la cour d’école avec «Ducobu président», qu’il met en scène et interprète. JMH/DR

Il faut prendre les aventures de Ducobu pour ce que les bédéastes Godi et Zidrou offraient dès 1992, ni plus ni moins, et surtout, ne pas essayer de sortir d’une formule qui concilie gentils sarcasmes et perles nostalgiques. Les artistes belges en sont à leur 26e album, Elie Semoun au cinquième film. Dans le cache-poussière de l’instituteur Latouche, le comédien, ici réalisateur, insuffle son mauvais esprit avec une tendresse affichée pour les cancres, les bedonnants, les bigleux et autres spécimens croisés dans les allées de l’enfance. Cela donne une comédie souvent très juste, au charme passe-partout parfait pour les fins de journées pluvieuses.

Soucieux de ne pas bousculer à outrance la paix du collège Saint-Potache, l’auteur réussit néanmoins à glisser quelques allusions plus critiques, notamment à travers un nazillon qui voudrait révolutionner l’école. Xénophobie, racisme, désinformation, familles recomposées, abus de pouvoir etc.: le cahier des charges impose un rythme soutenu. Ici et là percent des audaces cinématographiques, inclusion de scènes en noir et blanc par exemple, ou allusions plus initiées.

Pour le reste, il s’agit d’élire un président de classe. Ducobu se met sur les rangs avec un slogan plaisant, «Vivement les vacances», et la philosophie peinarde qui en découle. «Ce ne serait pas la première fois que même un nul devienne président!» déclare le candidat avec lucidité. Les plus jeunes voteront pour lui, leurs parents s’amuseront à repérer les «guest stars» qui pullulent dans les couloirs.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Ducobu président» Afficher plus Réalisateur: Elie Semoun

Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gérard Jugnot

Comédie (Fr., 86’)

«Peter von Kant», Fassbinder encore et toujours

Le cinéaste François Ozon revient à son auteur favori, Fassbinder, dont il adapte «Peter Von Kant» avec Denis Ménochet et Isabelle Adjani. C. BETHUEL/DR

Fan de Fassbinder, François Ozon avait, en 2000, salué le maître de l’expressionnisme allemand en adaptant une de ses pièces obscures, «Gouttes d’eau sur pierres brûlantes». Le cinéaste trouvait au passage des galons d’auteur sur lequel il faudrait compter mais, de son propre aveu, avait le sentiment d’avoir usurpé une réputation qui lui tombait du ciel.

Avec «Peter von Kant», le Français se mesure sur un terrain déjà arpenté par son idole, Fassbinder ayant écrit cette pièce pour le théâtre avant de la porter au cinéma il y a cinquante ans. L’exercice de style peut séduire par la sensibilité des ego déchirés, ici un metteur en scène qui s’éprend d’une folle passion pour un jeune tendron, le bel Amir qui rêve de cinéma.

Gravitent autour de ce couple prévisible une mère tyrannique incarnée par la muse de Fassbinder, Hanna Schy­gulla, une actrice vieillissante que le masque figé d’Isabelle Adjani peine à animer, un assistant jaloux. D’une manière curieuse, la théâtralité pesante, les archétypes soulignés, l’intrigue d’une banalité crasse, convergent vers une cruauté confinée. Une démonstration un peu gratuite qui révèle au moins le comédien Denis Ménochet.

«Peter von Kant» Afficher plus Réalisateur: François Ozon

Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani

Théâtre (Fr., 87’)

«Menteur», à dire vrai, c’est nul

Tarek Boudali s’excuse de l’absence de Leonaro DiCaprio dans le film «Menteur». DR

En quelques «Tuche» et autres baffes appliquées aux esprits étriqués, Olivier Baroux a bétonné un roc, un pic, que dis-je, un cap, une péninsule dans l’humour français. Sur ce coup-ci, les fanfaronnades de Cyrano peinent à enjoliver le ratage, «Menteur» touche le niveau zéro de la blague.

Tout concourt au naufrage dans cette histoire de vendeur de yachts luxueux qui baratine des clients russes, invente des inondations dans sa baignoire et des baleines dans la baie de Nice, a déjà offert son rein à greffer des dizaines de fois et sa grand-mère au croque-mort avec autant d’assiduité. Le canular explose le jour où le Mozart du bobard voit tout à coup ses pires élucubrations se réaliser.

Un air de déjà-vu, que dis-je, une brise, un mistral, un cyclone etc. flotte sur ce scénario bateau. Même Tarek Boudali, de la bande à Fifi, ne peut sauver ce désastre. À noyer au plus profond de la mémoire.

«Menteur» Afficher plus Réalisateur: Olivier Baroux

Avec Tarek Boudali, Artus

Comédie (Fr., 93’)

«Thor: Love and Thunder», c’est toujours complètement marteau

Chris Hemsworth en Thor. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved / JASIN BOLAND

Dans le Cinématic Universe Marvel, en phase IV, Thor présente un cas spécial. Loin de la pompe de ses collègues, le gaillard pratique l’humour avec la même virtuosité que le maillet. D’où la saine aération d’un épisode au budget de quand même 250 millions de dollars.

Toujours dirigé par l’excentrique néo-zélandais Taika Waititi, le blond se prend pour un moine zen quand un tueur galactique se pointe. Chris Hemsworth a pris 15 kilos pour armer son bras, Natalie Portman s’accroche à l’autre avec une bravoure classieuse et Christian Bale vient en bonus. Que vouloir de plus?

«Thor: Love and Thunder» Afficher plus Réalisateur: Taika Waititi

Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman

Marvel (USA, 109’)

«L’araignée noire», un classique de la littérature suisse alémanique

Christine (Lilith Stangenberg), sage-femme aux convictions ancrées, décide de lutter contre le destin en pactisant avec le diable. DR

«Die schwarze Spinne» du romancier bernois Jeremias Gotthel a déjà été adapté par deux fois, cette version du réalisateur Markus Fischer ambitionnant de recréer un Moyen Age ensorcelé par des croyance obscurantistes. Le budget très modeste, la direction d’acteurs approximative peine néanmoins à faire illusion.

Reste le pacte conclu avec le Diable par Christine (Lilith Stangenberg), jeune villageoise qui veut sauver les siens de la tyrannie d’un seigneur cruel, le chevalier teutonique Hans von Stoffeln. Une curiosité présentée au dernier Neuchâtel International Fantastic Film Festival.

«L’araignée noire» Afficher plus Réalisateur: Markus Fischer

Avec Ronald Zehrfeld, Anatole Taubman, Lilith Stangenberg

Fantastique (CH, 117’)

«The Gray Man», quelques gnons chic et choc

Encore une sortie confidentielle avant de caracoler dans les meilleures vues sur Netflix dès le 22 juillet. À vous de choisir. DR

Les groupies de la belle gueule de Ryan Gosling se précipiteront en salle, les autres attendront la sortie le 22 juillet de «The Gray Man» sur la plateforme Netflix. Avouons cependant qu’il n’y a pas d’urgence à voir ce festival de belles bagarres sur grand écran. Mise en scène par les frères Russo, experts en superhéros, cette production, la plus onéreuse concédée par la plateforme avec un budget de 200 millions de dollars, expose un conflit des plus classiques.

Pour l’anecdote, Brad Pitt ou même… Charlize Theron avaient été pressentis pour le rôle principal. Ceci étalonne d’ailleurs la nouvelle stratégie de production de longs métrages originaux par la plateforme, plus orientée vers de gros films d’action portés par des superstars, plutôt que des films d’auteur plus confidentiels, comme ceux signés précédemment par les frères Coen ou Martin Scorsese.

Le scénario ne déroge pas à un bel archétype du répertoire «pop corn assumé». Soit un agent de la CIA recyclé en tueur professionnel qui n’élimine que de vrais méchants criminels pour obéir à son code moral personnel. Face à ce «Gray Man» surgit une vraie pourriture, Lloyd Hansen, un agent bien décidé à le flinguer. Chris Evans s’y colle avec beaucoup de gomina dans la moustache.

«The Gray Man» Afficher plus Réalisateurs: Anthony et Joe Russo

Avec Ryan Gosling, Chris Evans

Règlement de comptes (USA, 122’)

