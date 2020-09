Art Brut – Dubuffet: un barbare envahit le MEG Une riche exposition éclaire l’œuvre féconde et les dadas de l’artiste rebelle. A visiter dès mardi. Jérôme Estebe

«Dramatisation», 1978, puissante mosaïque qui ouvre l’exposition. Coll. Fondation Dubuffet, Paris / 2020 ProLitteris Zurich

Un beau jour de juillet 1945, Jean Dubuffet débarque en Suisse. C’est l’office national du tourisme qui l’a invité. L’accompagnent Le Corbusier et son ami l’écrivain Jean Paulhan. Son séjour chez nous va l’enchanter. Voire le chambouler. Le périple va du reste rester dans la chronique comme «le voyage initial de l’art brut». Car c’est en terre helvète que l’artiste français emploie pour la premiers fois l’expression. Il a 43 ans. Deux ans plus tôt, il a laissé tomber le très rentable négoce de vin de son père pour se vouer entièrement à l’art. À un art débarrassé des normes et carcans culturels. À un art qui ne dit, ni même ne connaît son nom. À un art brut, en somme. Et c’est chez nous qu’il va préciser et formuler la chose. Émouvant, non?

Chameau bourlingue 1963 2020, ProLitteris, Zurich

Cette balade initiatique en Suisse est largement abordée dans la riche exposition qui s’ouvre mardi au Musée d’ethnographie. Intitulée «Dubuffet, un barbare en Europe», elle est déjà passée par le MUCEM de Marseille et par Valence. C’est toutefois une mouture particulière qui est présentée à Genève. Il existe en effet des accointances entre Dubuffet et le MEG. En cet été 1945, l’artiste rencontre Eugène Pittard, premier conservateur de l’institution, qui lui fait visiter les collections et découvrir une série de pièces qui l’impressionne. Des masques grimaçants du Lötschental. Des aquarelles du peintre congolais Albert Lubacki. Ou des bustes papous sculptés en bois.

Musée de la folie

«Il s’intéresse à toutes les formes d’art qui ne respectent pas les canons et snobismes de la culture dominante», explique Boris Wastiau, directeur du MEG. «Dès lors, l’ethnographie suscite fatalement un vif intérêt chez lui.» Depuis des années, Dubuffet se passionne également pour «l’art des fous». Son escapade suisse le voit échanger avec des psychiatres de renom, dont Charles Ladame, directeur de Bel Air, qui a réuni une collection d’œuvres de patients, «un petit musée de la folie», qu’il léguera à l’artiste français. Lequel en fera don à son tour, additionné de centaines d’autres acquisitions, à la Ville de Lausanne en 1971. La Collection de l’Art Brut ouvrira cinq ans plus tard.

«Il y a toujours chez lui la stratégie du contre-pied», note Baptiste Brun. «Il change de manière quasi tous les deux ans.» Baptiste Brun, commissaire de l’exposition

Loin de se cantonner à ces influences psy et ethno, Dubuffet fait preuve d’un insatiable appétit pour toutes les formes artistiques en marge. Pour l’inclassable, le spontané, l’instinctif. Le dessin enfantin, le graffiti urbain, l’art préhistorique et l’art populaire… L’expo met en regard ces sources d’inspiration et le travail du Normand. «Il est dans une prospection permanente, frénétique à l’occasion», explique Baptiste Brun, jeune et fort disert commissaire de l’exposition. «Pour lui, il faut aller chercher l’art où l’on ne l’attend pas: dans le métro, les asiles, les bergeries, les écoles, les prisons.»

Motifs enfantins

Si l’enseigne de l’exposition compare Dubuffet à un sauvage, c’est plutôt à un punk qu’il nous fait penser. Avec les grands théoriciens et héros de la punkitude, Dubuffet partage le désir de table rase artistique, de retour à une expression honnête et non raffinée, débarrassée des falbalas techniques et académiques. Ce qui ne l’empêche nullement de peindre drôlement bien. Sous les motifs enfantins, toniques et drôles souvent de ses toiles se cache une matière travaillée avec énergie, minutie, voire maniaquerie.

Jean Dubuffet avec un accordéon devant « le Violoniste » en 1954 © Archives Fondation Dubuffet, Paris / photo, Luc Fournol

Et polyvalent avec ça. Peintre fécond, sculpteur, écrivain prolifique, affichiste, musicien expérimental, il ne s’autorise nul hoquet ni ronronnement, en rythmant son œuvre de séries successives aux inspirations renouvelées. Des scènes de rues de ses débuts aux puzzles tricolores monumentaux, voyez le grand écart.

«Il y a toujours chez lui la stratégie du contre-pied», note Baptiste Brun. «Il change de manière quasi tous les deux ans.» Vous m’attendiez ici? Me voici là. L’exposition du MEG raconte ce parcours foisonnant et montre ce formidable punch créatif en un accrochage très élaboré, didactique, structuré, scénographié, qui n’aurait pas nécessairement ébloui le peintre rebelle qui en est le centre.