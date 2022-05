Association des saveurs – Du vin pour ses grillades? Les suggestions d’une pro Goût de fumé, marinade, esprit du moment… Ces trois ingrédients conditionnent le meilleur choix de vin pour un barbecue réussi. Chandra Kurt

Le bon vin avec la bonne viande: c’est la clé pour réussir un vrai moment de convivialité. Getty Images/Dasha Petrenko

Griller quelque chose sur le feu, c’est un peu renouer avec un geste archaïque. Cette méthode de cuisson remonte à nos origines et, en général, se pratique à l’extérieur. Boire du vin en plein air, dans cette liberté offerte par un jardin ou un balcon, est également particulier. On consomme sa boisson en toute décontraction, préférant philosopher sur la légèreté du moment plutôt que sur le vin. Mais comme les aliments grillés ont un goût spécial, fumé, on devra y penser à l’instant de choisir son vin, que l’on prépare du poisson, de la volaille, de la viande ou des plats marinés.