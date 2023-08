Intempéries à Genève – Du vent à 80 km/h et près de 50 interventions des pompiers Mercredi, des collaborateurs du SIS en congé ont dû être appelés en renfort. La situation s’est calmée vers 1 heure du matin. Lorraine Fasler

Les rafales de vent ont causé bon nombre de chutes de branches ce mercredi sur le territoire genevois. DR (Image d’illustration)

Des rafales de vent entre 75 et 80 km/h ont balayé Genève mercredi, jusqu’en soirée, laissant derrière elles quelques arbres, mais surtout de nombreuses branches cassées.

Cette météo n’a pas laissé beaucoup de répit au Service d’incendie et de secours (SIS), qui n’a pas chômé jusqu’à 1 heure du matin. La centrale rapporte pas moins de 49 interventions en une seule journée.

«Des moyens massifs ont été engagés, relate le lieutenant Frédéric Jaques, du SIS. Des collaborateurs en congé ont même dû être appelés en renfort.»

Au vent se sont ajoutées d’importantes intempéries vers 21 h 30 qui se sont concentrées sur la Rive gauche, notamment aux Eaux-Vives, ainsi que dans les communes de Cologny, Meinier ou encore Carouge, engendrant quelques inondations localisées.

Un champ en feu

Le SIS et la police de la navigation sont par ailleurs intervenus pour venir en aide à un nageur en difficulté dans le Rhône dans la matinée. À Vernier, une cuisine a été détruite par les flammes vers 13 h 30.

Enfin, un feu du 1er Août, mal éteint, s’est propagé dans le champ jouxtant une propriété de la route de Chevrens, sur la commune d’Anières, sans faire de blessé. Le sinistre a rapidement été maîtrisé, mais il a nécessité l’envoi de six véhicules de secours et d’une vingtaine d’hommes et de femmes du SIS.

