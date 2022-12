Cadeaux de Noël – Du terroir à déguster au-delà des Fêtes Recettes inspirées de Heidi, beau livre, abonnement viticole ou recueil du patrimoine culinaire suisse, nos choix de cadeaux du terroir pour un Noël gouleyant. Cécile Collet David Genillard Raphaël Ebinger David Moginier Catherine Cochard

Beau livre – La vie de château

«Châteaux, vignes et grandes familles», Weber Verlag, 448 p.

Particule: Les nobles suisses ont eu de la chance en 1798. S’ils ont perdu leurs prérogatives, ils ont conservé leurs biens, dont beaucoup de châteaux viticoles. Andreas Z’Graggen et Markus Gisler ont fait le tour de ces grandes familles. Des 36 lignées répertoriées, sept sont vaudoises et six autres sont bernoises en terre vaudoise. On rentre donc dans l’intimité de ces belles demeures et de leurs habitants. Un texte fouillé (avec quelques coquilles) raconte l’histoire et l’actualité de ces nobles d’ici. Certains travaillent leurs terres, comme Pierre de Büren à Denens ou les de Watteville à Montbenay, d’autres ont perdu leur château, comme Coraline de Wurstemberger, mais chacun porte dans ses veines le souvenir du sang bleu. DMOG