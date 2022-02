Journée mondiale – Du sur-mesure pour soigner le cancer de l’enfant Aujourd’hui, 85% des enfants guérissent. Reste la toxicité des médicaments, que l’équipe du professeur Marc Ansari s’emploie à diminuer. Sophie Davaris

De gauche à droite, l’équipe scientifique composée de Denis Marino, Tiago Nava, et Marc Ansari. LAURENT GUIRAUD

«Lorsqu’un cancer était diagnostiqué chez un enfant dans les années 1970, il n’y avait hélas pas grand-chose à faire. Aujourd’hui, en Suisse, plus de 85% des malades guérissent, et même davantage pour certaines leucémies. D’autres pays d’Europe n’ont pas ce taux de réussite.» La Journée internationale du cancer de l’enfant ce 15 février est l’occasion pour le professeur Marc Ansari de rappeler le «boom» incroyable de la recherche dans ce domaine. Il souligne néanmoins que si les médicaments gagnent en efficacité, ils restent toxiques. Le médecin se préoccupe de cette toxicité et s’emploie avec son équipe à mettre au point des traitements personnalisés qui améliorent la survie tout en atténuant les effets secondaires.