De la finance au surréalisme, il n’y a même plus un pas. On savait que les cryptomonnaies (ou crypto-actifs, c’est selon) avaient franchi le mur de la raison, tant le nombre de passionnés acquis à leur cause avait grandi. La chose a beau ne tenir que dans un algorithme, sa matérialité numérique a suffi à la ranger parmi les objets de négoce, c’est-à-dire de marchandises, de biens, d’actifs et désormais de pures abstractions dont le prix peut varier à la hausse comme à la baisse, de sorte qu’il y a de l’argent à faire dans de telles variations.

Dans le monde d’aujourd’hui, on n’en est plus à une excentricité près, puisqu’il se vend et s’achète même, à des tarifs sidérants, des «certificats numériques infalsifiables» (NFT) d’œuvres d’art célèbres ou de photos originales. Alors, pendant qu’on y est, pourquoi ne pas spéculer sur des courants d’air.

Il y a certainement un avenir solide dans les monnaies numériques appuyées sur la technologie des registres distribués, qu’elles s’appellent Bitcoin, Tether ou Ethereum.

Leurs exceptionnelles qualités en tant qu’instruments de règlement des transactions (rapidité, coûts quasi nuls) qui court-circuitent l’échelon bancaire suffisent à s’en convaincre. Mais leur face alternative d’objet de spéculation ou de trafics douteux soulève d’autres questions, qui expliquent l’approche précautionneuse choisie par les autorités de régulation, Security Exchange Commission américaine (SEC) la première, qui a décidé de poursuivre plusieurs émetteurs de cryptos, tels ceux de Binance (www.sec.gov – SEC Files 13 Charges Against Binance Entities and Founder Changpeng Zhao), Coinbase ou encore Ripple, accusés d’opacité et de diverses pratiques illicites, pour avoir notamment organisé des plateformes d’échange, mené des activités de courtage et procédé à la mise en vente d’actifs numériques sans la moindre autorisation et hors de tout contrôle.

Or la face du monde cryptique pourrait bien changer depuis le dernier événement en date, à savoir le revirement d’opinion de BlackRock, le plus gros gestionnaire d’actifs de la planète financière, qui vient de déposer une demande d’homologation pour un ETF au comptant sur bitcoin, baptisé iShares Bitcoin Trust (ETF pour Exchange Traded Fund – fonds négocié en bourse –, fonds indiciel répliquant en l’occurrence le cours au comptant du Bitcoin).

Le groupe n’étant pas le premier venu, on peut supposer que le régulateur y réfléchira à deux fois avant de rendre son verdict, qu’on supposera néanmoins favorable, tant la pression exercée par la communauté financière dans son ensemble devrait finir par l’emporter sur une résistance opposée jusqu’ici par le président de la SEC, Gary Gensler, ennemi juré des cryptos selon ses détracteurs (pour le média français «Journal Du Coin», par exemple, «on ne traite pas un homme comme Larry Fink, CEO de BlackRock qui discute avec les dirigeants du G7 – et gère leurs patrimoines nationaux – comme on rudoierait un vulgaire CZ»).

Pareille lettre de noblesse va évidemment doper le marché des cryptomonnaies en général (le bitcoin a déjà gagné 5% depuis le 15 juin) et encourager les autorités monétaires à hâter leurs travaux en vue de l’introduction de leurs propres «monnaies numériques de banque centrale» (MNBC, ou CBDC selon leur acronyme anglais). Il en va de la défense de leurs pouvoirs régaliens, mais aussi de la protection du système bancaire existant, dont l’éviction ferait peser une menace mortelle sur la stabilité financière internationale.

