Au Cycle d’orientation de Pinchat, on ne recycle pas, on métamorphose! Et le maître en la matière n’est pas un enseignant. Arrivé à Genève il y a dix ans, Augusto Lopes est agent d’exploitation depuis trois ans dans cet établissement scolaire carougeois. Ici, petit à petit et avec le soutien de la direction, il a bouleversé les habitudes.