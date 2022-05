Lettre du jour – Du pétrole, du gaz et des (l)armes Opinion Courrier des lecteurs

Genève, le 4 mai 2022

Les milliardaires du pétrole et du gaz états-uniens, ne pouvant accepter que leurs homologues russes puissent s’enrichir à leurs dépens, devaient absolument réagir. Le gouvernement de Biden n’a eu aucune difficulté à convaincre Zelensky et sa bande d’oligarques en les appâtant, certainement avec quelques grosses liasses de dollars, en échange de l’installation de missiles nucléaires à la porte de Moscou. Biden n’a cessé de répéter que les Russes allaient attaquer: avec l’expérience des missiles de Cuba, il savait parfaitement que jamais ils n’accepteraient des têtes nucléaires à leurs portes, le piège était enfantin.

Biden depuis de nombreux mois avait une obsession contre Nord Stream 2, ce qui aurait dû alerter les naïfs Européens. Aux dernières nouvelles, ils n’ont toujours rien compris et sont partis en guerre économique […], au lieu d’expliquer à Zelensky qu’il fallait arrêter immédiatement avec cette stupidité de l’OTAN. Bien leur en a pris, car au lieu d’avoir en quantité du gaz et du pétrole bon marché, ils vont devoir s’en procurer à des prix astronomiques. Quant à Zelensky, il a reçu non pas les dollars, mais les missiles russes. Est-ce que ça valait la peine de sacrifier sa population […]?

Ce bêta de Scholz, pour améliorer la situation, veut acheter pour 100 milliards d’armes, les autres gouvernements européens font de même: merci Biden! […]

Aujourd’hui, le monde est totalement néolibéral, États-Unis, Europe, Russie, Chine, une bande de 300’O00 à 400’000 familles accaparent toutes les richesses de la planète, les gouvernements sont à leur service. Les famines et les guerres ont de belles années devant elles. […]

Les Européens devraient se rappeler que l’Amérique démocratique a envoyé des bombes nucléaires sur le Japon, des milliers de tonnes de bombes au napalm sur le Vietnam, des bombes en Corée, des milliers de missiles en Irak, en Serbie, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, sans oublier qu’ils ont installé des dizaines de dictateurs sanguinaires un peu partout dans le monde.

Jean-Pierre Monet

