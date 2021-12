Transport ferroviaire à Genève – Du nouveau sur le Léman Express dès dimanche Le réseau passe à l’horaire 2022. Quelques offres en plus à signaler et quelques travaux à redouter. Marc Moulin

Les nouveaux horaires du Léman Express entreront en vigueur ce dimanche. LAURENT GUIRAUD

C’est la date fatidique qui bouleverse chaque année la vie de tous les réseaux de transport en commun d’Europe: le deuxième dimanche de décembre, on adopte déjà le nouvel horaire de l’année suivante. Le réseau transfrontalier Léman Express ne fait pas exception.

Abo Réseau transfrontalier Covid ou pas, le Léman Express cartonne Abo Gare de Chêne-Bourg L’esplanade inachevée exaspère les habitants Mais pour ce dispositif qui célèbre ses deux ans de mise en service totale (c’était juste avant la pandémie, en décembre 2019), la continuité va prévaloir l’an prochain. La principale innovation annoncée ce jeudi concerne la ligne L6, qui relie Genève-Cornavin à Bellegarde.

Sur cette ligne, un nouveau train tardif est mis en service du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Départ de Cornavin à 21 h 18 pour une arrivée prévue trente-cinq minutes plus tard.

Tous les horaires 2022 sont consultables ici. À noter que l’opérateur y prévoit la reprise des convois nocturnes du week-end qui étaient prévus chaque heure dans l’offre initiale du réseau (départs tôt le samedi et le dimanche matin de Cornavin pour Annemasse à 1 h 02, 2 h 02, 3 h 02, 4 h 02 et 4 h 47, avec tous les arrêts intermédiaires assurés).

Extension jusqu’à Sion

Entre La Roche et Genève, deux bus sont maintenus l’an prochain, du lundi au dimanche, à l’intention des personnes travaillant en horaire décalé. Départ de La Roche-sur-Foron à 5 h 45 pour une arrivée à Annemasse à 6 h 25 le matin. Départ d’Annemasse à 23 h 05 pour arriver à La Roche à 23 h 45. Les deux trajets desservent Reignier au passage.

Il ne s’agit pas du Léman Express, mais les usagers du réseau connaissent bien ce train à deux étages puisqu’il emprunte le maillon central du réseau transfrontalier d’Annemasse à Coppet via les Eaux-Vives, Lancy-Pont-Rouge et Cornavin. On parle du RegioExpress, un train grandes lignes qui étend encore son champ d’action puisqu’en heures de pointe, il ne limitera plus ses ambitions à Saint-Maurice (VS) mais desservira aussi la capitale valaisanne, Sion.

Travaux en vue

Comme en 2021, le service ferroviaire pourra être temporairement remplacé par des bus. Des travaux de renouvellement des voies restent nécessaires sur les parties les plus anciennes du réseau. Le communiqué du jour ne le mentionne pas explicitement, mais une révision des dalles vitrées qui surplombent la gare de Chêne-Bourg est aussi agendée au premier semestre.

Filiale conjointe des CFF et de la SNCF destinée à superviser le réseau transfrontalier, Lémanis communique aussi les résultats de régularité enregistrés en octobre. La ponctualité au terminus concerne 93% des trains (moins de trois minutes de retard) et même 98% si on est un peu plus coulant (moins de six minutes de retard). En rebond, la fréquentation a atteint en octobre une moyenne quotidienne de 49’860 voyageurs, ainsi que la «Tribune de Genève» l’avait révélé il y a trois semaines.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.