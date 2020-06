Ouverture des frontières – Du nord au sud de la péninsule: le D-Day du déconfinement L’Italie a rouvert ses frontières intérieures et extérieures, mais les régions hésitent entre santé publique et marché touristique. Dominique Dunglas Rome

Des passagers à la gare de Rome-Termini, mercredi 3 juin. Les Italiens peuvent à nouveau se déplacer librement sur tout le territoire. EPA/MASSIMO PERCOSSI

Voyages d’affaires, réunions de famille, touristes, amoureux séparés depuis trois mois dans des régions différentes: les Italiens sont désormais libres de circuler dans tout le pays et Rome a ouvert ses frontières extérieures aux citoyens de l’espace Schengen. Cinquante-huit trains sont arrivés mercredi à Rome et 60 vols, 28 nationaux, 17 de la zone Schengen et 15 de pays extra-Schengen, dont un Rome - New York, se sont posés dans les aéroports de la Ville éternelle.