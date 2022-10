Football – Du lourd sur la route de la Suisse pour les JO 2024 Le tirage au sort de l’Euro 2023 des moins de 21 ans a désigné la France, l’Italie et la Norvège, dans le Groupe D de la Suisse. A la clé notamment dans ce tournoi en Roumanie et en Géorgie: des places aux prochains Jeux olympiques à Paris. Robin Carrel

Kastriot Imeri devra encore passer sur le corps des Italiens. AFP

Rangés dans le pot 3 de ce tirage réalisé à Bucarest, les «Rougets» devaient forcément s'attendre à rencontrer deux équipes supposées plus fortes. Ils n'ont pas été déçus en se voyant opposés deux de leurs prestigieux voisins. Pire: le quatrième chapeau ne leur a pas non plus été favorable, avec les Norvégiens! Cette poule sera jouée sur les terrains roumains (Cluj et Bucarest).

Les Suisses du nouveau sélectionneur Patrick Rahmen auront donc fort à faire pour rêver répéter l’épopée du Danemark en 2011, quand les Helvètes n’avaient perdu qu’en finale contre l’Espagne (0-2) à Aarhus. La qualité de la formation française n’est plus à démontrer, les jeunes Transalpins sont en progrès constants et la Norvège, elle, n’en finit plus de se dégoter de nouveaux prodiges.

Mais Kastriot Imeri et ses compatriotes peuvent convoquer le passé pour espérer une qualification en quart de finale (au moins). La dernière fois que la Suisse M21 avait reçu l’Italie, en 2019, elle s’était imposée 3-0. Les Helvètes ont aussi un bon souvenir contre la France, qu'ils avaient tenue en échec lors des qualifications à l'Euro précédent (3-1 et 1-3). Par contre, les «Rougets» sortent tout juste d'une défaite en amical contre les Scandinaves, en septembre dernier, à Marbella (2-3).

La compétition se déroulera entre le 21 juin et le 8 juillet prochain, en Roumanie et en Géorgie. Bucarest accueillera le match d'ouverture, tandis que la finale sera jouée à Tbilissi. Ce tournoi permettra de désigner les quatre équipes européennes appelées à jouer les Jeux olympiques de Paris en 2024. La France est d'ores et déjà qualifiée d'office en tant que pays organisateur.

La Suisse avait gagné son ticket pour cette phase finale en terminant parmi les meilleurs deuxièmes des qualifications, au sein d'un groupe avec les Pays-Bas (premiers), mais aussi la Moldavie, le Pays de Galles, la Bulgarie et Gibraltar. Ce tournoi n'a longtemps concerné que huit équipes, avant d'être élargi à douze sélections en 2017, puis à seize en 2021. L'Allemagne remettra son titre en jeu l'été prochain.

24e Euro M21. Roumanie et Géorgie. 21 juin-8 juillet 2023. Le tirage au sort. Groupe A: Portugal, Pays-Bas, Belgique et Géorgie. Groupe B: Espagne, Croatie, Roumanie et Ukraine. Groupe C: Allemagne, Angleterre, Tchéquie et Israël. Groupe D: France, Italie, Suisse et Norvège.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

