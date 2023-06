Des lobbies, au parlement, il n’en manque pas. Le seul qui manquait était celui des victimes, celles dont les droits fondamentaux sont violés.

Bien sûr, on dispose de tribunaux pour appliquer les Conventions internationales, notamment la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), mais les marches des escaliers des Palais de justice sont trop hautes, notamment pour ces victimes, auxquelles l’argent fait défaut.

Le 23 mai 2023 est une grande date pour la protection des droits de l’homme en Suisse. Ce jour-là, à Berne, fut fondée l’Institution suisse des droits humains (ISDH), une corporation indépendante de droit public, avec siège à Fribourg. Voici son préambule: «Les droits humains font partie des fondements de l’ordre public et de la vie en société. La Constitution fédérale et les conventions ratifiées par la Suisse font obligation aux autorités fédérales, cantonales et communales de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits fondamentaux et les droits humains. Les Principes de Paris, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 48/134) en 1993, ainsi que les recommandations émises par le Conseil de l’Europe en 1997 (n. R (97)14) et en 2021 (CM/Rec (2021) 1) précisent que des institutions nationales des droits humains (INDH) indépendantes peuvent apporter une contribution essentielle à la promotion et à la protection des droits humains. En adoptant les articles 10a à 10c de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (en vigueur depuis le 1er janvier 2023), le Parlement fédéral a décidé de créer une telle institution».

Une tâche titanesque: information et documentation, recherche, conseil, promotion du dialogue et de la coopération, éducation aux droits humains et sensibilisation.

Le cœur de cible? Les victimes de violations des droits de l’homme, notamment les enfants, les personnes en situation de handicap, de discrimination raciale, etc.

Des tâches d’importance inversement proportionnelle à l’importance des financements. Le budget annuel d’un million de francs correspond à la contribution fédérale octroyée précédemment au projet pilote d’ISDH. En réalité, 5 millions de francs constitueraient une base minimale pour financer le travail de l’ISDH.

«Le lobby des droits humains devra se transformer en un lobby de l’empathie.»

Lors du récent Examen périodique universel (EPU) de la Suisse devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en 2023, de nombreux États ont critiqué ce financement insuffisant. Il faudra convaincre les cantons, les villes, les fondations et associations privées de l’importance de cette nouvelle institution. L’économie privée devra aussi contribuer pour mieux respecter les obligations découlant de la responsabilité sociale de l’entreprise, où, jusqu’à aujourd’hui, à côté des secteurs «environnement» et «gouvernance», les droits humains sont négligés.

Heureusement, cette nouvelle institution compte sur l’expérience formidable de la plateforme des ONG suisses pour les droits humains, dans le but d’éviter que l’ISDH demeure réservée à quelques juristes. Dans ce but, le lobby des droits humains devra se transformer en un lobby de l’empathie.

On se préoccupe du manque d’énergie, de matières premières, de compétences, mais la préoccupation majeure est le manque d’empathie. Un seul exemple: plus d’empathie de la part du Secrétariat d’État pour la migration (SEM) ferait comprendre que le visa humanitaire n’est pas lié aux conditions bureaucratiques, mais, au contraire, aux personnes en danger de mort qui continuent de croire aux traditions humanitaires de notre pays, de jour en jour plus ternies.

Paolo Bernasconi
Professeur, Dr. iur. h. c. n DR

