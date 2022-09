DR

«Bonjour, vous avez «La Princesse de Clèvres»? (sic) Ça a été réservé par notre prof…» Hé, hé, qu’il est bon de flâner un peu dans les librairies à la rentrée des classes. Les profs de français du secondaire II, soit collège, ECG et école de commerce, y réservent les livres à destination de leurs nouveaux élèves. Or, si ces derniers changent chaque année, les ouvrages restent pour la plupart les mêmes. Ainsi, à voir les piles au premier étage de Payot, on lira toujours «Gargantua», «Les fleurs du mal», «Don Juan», «Madame Bovary», «L’Amant», «Les Confessions» ou «Tristan et Yseult».

«Il y a des profs qui nous appellent et qui nous demandent conseil avant la rentrée et qui font vraiment l’effort de trouver au moins une nouveauté chaque année à faire lire à leurs élèves. Après, il y a bien sûr des classiques imposés», nous indique une libraire du rayon littérature française. Cette année par exemple, l’original «Mamie Luger» de Benoît Philippon a été commandé par une enseignante de l’ECG Henry-Dunant, ou encore «Un si gentil garçon» de Javier Gutiérrez à l’ECG Jean-Piaget.

«Quand les maîtres cherchent un livre actuel, bien écrit, qui plaira aux jeunes, on leur recommande Olivier Adam, Jean-Paul Dubois, Philippe Besson ou encore Gabriella Zalapi. Sinon, la Romande Elisa Shua Dusapin est aussi régulièrement réservée par les enseignants, surtout depuis qu’elle a gagné le National Book Award pour son «Hiver à Sokcho». Et Joël Dicker, gros succès dans les classes? «Il n’est jamais au programme. En tout cas pas à notre connaissance…»

Si vous avez envie de relire un classique mais ne savez pas lequel, venez puiser l’inspiration dans les piles des élèves: un si grand nombre de bons livres au mètre carré sur des étals, c’est très rare, et ça met en joie.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.